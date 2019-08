The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Cocentaina retoma la campaña contra agresiones sexistas en fiestas La alcaldesa y concejal de Bienestar Social, Mireia Estepa, recuerda la buena aceptación que tuvo esta campaña el año pasado martes, 06 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/08/2019) La concejalía de Bienestar Social de Cocentaina ha puesto en marcha por segundo año consecutivo una nueva campaña contra las agresiones sexistas durante las fiestas de Moros y Cristianos. La campaña lleva por nombre ‘Obri els ulls’ y se contará con la participación de 70 bares y restaurantes contestanos que tendrán servilletas de papel reciclado con ocho frases alusivas. Además habrá publicidad gráfica en las paradas de autobús o se repartirán pulseras de tela, entre otras iniciativas. La alcaldesa y concejala de Bienestar Social, Mireia Estepa, recuerda la buena aceptación del año pasado y espera que se vuelva a repetir este año. Se trata de una iniciativa que se engloba dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género.