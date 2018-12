The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA Cocentaina se enfunda el traje de Navidad El Ayuntamiento lanza el ‘Nadal contestà’ con más de 30 actividades entre el 7 de diciembre y el 6 de enero miércoles, 05 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (05/12/2018) El Ayuntamiento de Cocentaina ha lanzado el Nadal contestà, un completo programa de actividades vinculado al ciclo de Navidad y Reyes. 32 actos forman un calendario que arranca este viernes con el encendido de la iluminación y el sábado con la tradicional fiesta de la Corriola. Música, teatro, talleres y exposiciones componen una oferta que tiene un claro objetivo: dinamizar el comercio local, como resume la concejal de Comercio, Mariona Carbonell. Parte de las actividades se desarrollará al final del Passeig del Comtat donde quedará instalado el Raconet del Nadal, un espacio que ofrecerá servicio de ludoteca. La alcaldesa, Mireia Estepa, agradece la implicación de las entidades y del comercio local. Dentro de la campaña, los comerciantes sortearán 1.000 euros para gastar en tiendas y bares de la villa condal.