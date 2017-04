The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS PATRONALES Cocentaina se entrega a su 'Mareta' El acto central, la súplica, a cargo de Mireia Sala ha concentrado todo el fervor y la emoción de la jornada a las puertas de Santa María miércoles, 19 de abril de 2017 Cocentaina celebra este miércoles, 19 de abril, la festividad de su patrona, la 'Mareta'. El acto central, la súplica, a las puertas de Santa María, ha concentrado todo el fervor y la emoción de la jornada. Mireia Sala ha sido la joven encargada de recitar ante el icono de la Mareta los versos. Tras la súplica y posterior ofrenda de flores, se ha desarrollado la eucaristía, que ha presidido el obispo natural de Cocentaina, Juan Antonio Reig. Esta tarde siguen los actos a las 19,00 con la procesión la imagen de la patrona. A las 23,00 es la Misa de la juventud. Mañana jueves 20 es el día dedicado a los enfermos e impedidos.