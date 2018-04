The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Cocentaina se moviliza contra el cierre de aulas en el Real Blanc El Consell Escolar de Cocentaina prepara alegaciones al borrador de arreglo escolar-En Alcoy resuelven no presentar alegaciones pese a no haber incremento de unidades en la publica martes, 27 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/03/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (27/03/2018) El Consell Escolar Municipal de Cocentaina apoya las alegaciones presentadas por el Real Blanc por la reducción a una única unidad a todos los cursos de Educación Infantil. La información recibida en el centro, de manera extraoficial, de la dirección general de Educación establece que todos los cursos de Infantil quedaban reducidos a una única unidad, es decir un grupo por curso. El Real Blanc presentó al Consell Escolar Municipal, celebrado el lunes, una serie de alegaciones que se aprobaron por unanimidad de los representantes de todos los centros educativos de Cocentaina, la Asociacion de Vecinos y la alcaldesa. En suma las alegaciones contienen 12 argumentos que explican que la escuela se encuentra en condiciones óptimas y que con la supresión de aulas se estarían desaprovechando los recursos y el potencial del centro. Añaden que no existe ninguna vacante en ningún centro para el alumnado de 4 años. Elevan una queja por el tiempo y forma en que han recibido la comunicación de recorte de unidades que plantea eel arreglo escolar por parte de la Consellería. En Alcoy el Consell Escolar Municipal también ha analizado la propuesta de arreglo escolar para el próximo curso en los centros públicos de la ciudad. El órgano, que aglutina a los representantes municipales y de los centros educativos de la ciudad, ha resuelto no presentar alegaciones al borrador planteado por la dirección general de Educación para el próximo curso escolar. Según una fuente municipal, la propuesta que ha llegado al Ayuntamiento no contempla recorte de unidades y fija tanto en Miguel Hernández como El Romeral dos aulas para primer curso de Infantil (de 3 años). De la enseñanza concertada no ha trascendido de momento información, ya que la propuesta para el próximo curso llega directamente a la dirección de los centros. El anuncio de recortes en la concertada, hace ahora un año, sacó a la calle a profesores, alumnos y familias afectadas y propició las respectivas alegaciones por el cierre de un aula de bachillerato en La Salle, otra de Infantil en El Salvador y una tercera de Primaria en Esclavas. A estas se sumó el cierre de un aula pública de Primaria en Miguel Hernández, contra la que también se presentó alegación por parte del Consell Escolar Municipal.