CULTURA Cocentaina se pinta de arte El Ayuntamiento lanza el primer concurso que plasmará obras plásticas en tres espacios diferentes del entorno urbano del municipio miércoles, 12 de julio de 2017 Cocentaina lanza la primera edición de arte callejero con el objetivo de darle una nueva vida a su casco histórico. La inscripción para presentar trabajos cierra el 31 de julio. La Concejalía de Cultura ha abierto la primera convocatoria para participar en el programa Cocentaina-Art Urbà. El proyecto va dirigido a artistas con un mínimo de 16 años, que pueden participar de manera individual o colectiva. El objetivo es plasmar sus trabajos en tres espacios del entorno urbano de la ciudad, entre fábricas, viviendas y edificios del casco antiguo. Marcela Richart es concejal de Cultura de Cocentaina. "Queremos dar una vida y un aire diferente al casco urbano de la localidad, además de poner en valor el trabajo de los artistas". A la solicitud, que se encuentra disponible en www.cocentaina.es, los interesados deben adjuntar una propuesta-boceto de la intervención plástica, así como el presupuesto de los materiales utilizados, el tiempo de realización de los trabajos y el currículum. El presupuesto total del concurso es de 5.000 euros. El plazo de inscripción finaliza el 31 de julio.