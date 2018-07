The examples populate this alert with dummy content

SANT HIPÓLIT 2018 Cocentaina se reencuentra con sus Moros y Cristianos con la presentación de la revista La edición de este año sale a la venta el sábado 21 tras la exposición de contenidos el viernes por la noche en el Palau Comtal viernes, 20 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El patio de Armas del Palau Comtal de Cocentaina volverá a servir de escenario en este viernes 20 de julio para la tradicional presentación de la revista de Fiestas. En esta ocasión la periodista contestana Anna Cortés i Morant será la encargada de conducir este acto que dará inicio a partir de las nueve de la noche. La presentación contará con la intervención de Pablo León Vidal, coordinador de la revista, y persona que se encargará de desgranar todos los contenidos que podremos encontrar en la edición de este año. Además el presidente de la Federación Junta de Fiestas, Hipòlit Borràs, descubrirá la portada de este 2018 elaborada a partir de una fotografía cedida por el festero de la Filà Kabileños; Hipòlit Vidal Torregrosa. Seguidamente, llegará el turno de escuchar las palabras del Mantenedor del Acto, una tarea que asumirá este año Iván Carbonell Iglesias. Hay que recordar que este es el autor del texto en valenciano de las Embajadas mora y cristiana, que se declaman en la mañana y la tarde del día del Alardo, y que fueron estrenadas en el año 2006 sustituyendo a las anteriores. La presentación de la revista de Fiestas finalizará con las palabras del mismo presidente de la Junta de Fiestas, Hipòlit Borràs, y de la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa. Por último sonará el Himno de Fiestas para poner el punto y final a este acto previo a la trilogía festera en honor a San Hipólito Mártir. La revista de Fiestas ya se podrá adquirir en las librerías y quioscos del municipio a partir del sábado 21 de julio.