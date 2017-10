The examples populate this alert with dummy content

NIT DE CONTES Cocentaina se rinde a la magia de la cultura popular Medio millar de personas procedentes de toda la comarca asistieron a la Nit de Contes que Cocentaina acogió el pasado sábado martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/10/2017) La tercera edición de la Nit de Contes de Cocentaina recibió el pasado 14 de octubre a 500 curiosos que, llegados de distintas localidades de la comarca, no quisieron perderse esta cita mágica con la cultura popular. El acto arrancó a las siete de la tarde con una merienda para dar paso a las primeras rondallas, a cargo de Jordi Raül Verdú y Almudena Francés y continuar con las historias en la explanada del castillo. Es una de las iniciativas que la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià i el Comtat promueve con el objetivo de poner en valor el imaginario popular. Otro de los proyectos, la ruta de contacontes, continuará el fin de semana con el I Festival de Fantasía en Castalla, el 21 y 22 de octubre, con una ruta teatralizada y el concierto de Dani Miquel. El domingo 22 habrá también contacontes, en este caso, en Banyeres de Mariola.