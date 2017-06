The examples populate this alert with dummy content

DIVERSIDAD Cocentaina se suma al 'orgullo' con arte y cultura El colectivo LGTBI MARIola y el Ayuntamiento se han unido para conmemorar el Día Internacional del Orgullo en unas jornadas que se celebran el 28 y 29 de junio martes, 27 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/06/2017) Cocentaina celebra con arte y cultura la diversidad sexual. El colectivo LGTBI MARIola y el Ayuntamiento de Cocentaina se han unido para conmemorar el Día Internacional del Orgullo en la comarca del Comtat. Las jornadas Orgull i Cultura LGTBIQ, una apuesta por la diversidad y la inclusión en defensa del amor y el respeto, se desarrollarán los días 28 y 29 de junio, con actividades a partir de las 17.30 horas. Los actos tendrán lugar en el Centre Cultural El Teular y la Casa de la Joventut de Cocentaina. En la programación de este miércoles destacan dos charlas en El Teular sobre ilustración y fotografía desde una perspectiva LGTBI, una intervención artística en El Teular y una exposición en la Casa de la Joventut. Para el 29 de junio, el programa continúa con la propuesta, muy interesante, de Saúl Sellés y su taller de pluma y voguing, baile nacido en los ochenta en Nueva York en el seno de colectivos latinos y afroamericanos gays y transexuales.