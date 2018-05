The examples populate this alert with dummy content

EDIFICANT Cocentaina solicita a Educación las competencias para iniciar el nuevo Bosco PP y Col.lectiu Compromís no comparten la demolición del edificio II que recomienda Educación lunes, 21 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Cocentaina acuerda solicitar a la Consellería de Educación las competencias para iniciar los trámites de construcción del nuevo San Juan Bosco, con los votos en contra del Partido Popular y Col.lectiu Compromís. Conservadores y nacionalistas no comparten la demolición del edificio II que recomienda Educación. Las deficiencias detectadas, por parte de los técnicos de la Consellería de Educación, en el proyecto elaborado por CIEGSA de ampliación del Bosco movieron al Ayuntamiento de Cocentaina, a principios de año, a optar por la construcción de un nuevo colegio mediante la adhesión al plan Edificant. El coste del proyecto asciende a 6 millones de euros y su elaboración es consecuencia de reuniones y encuentros entre el Ayuntamiento, la dirección del centro y representantes de la delegación Territorial de Educación e Infraestructuras Educativas y comprende la demolición del Bosco II. La reciente solicitud de las competencias a Educación para poder iniciar los trámites de construcción ha contado con el apoyo del PSOE, Guanyar y Ciudadanos. La alcaldesa Mireia Estepa, lamenta la negativa de PP y Col.lectiu-Compromís. "Nos estamos acogiendo a un proyecto de la Consejería de Educación -de su mismo color político, no lo olvidamos- para poder completar un proyecto que es una demanda histórica de todo un pueblo y que afecta directamente además de 350 alumnos, a sus familias y otras tantas personas del equipo docente, administrativo, servicios... Un proyecto que tiene el visto bueno de todas estas personas directamente vinculadas. Cómo pueden ahora votar en contra?”. Col.lectiu-Compromís y PP son contrarios a la demolición del Bosco II. Para los nacionalistas el Bosco II se encuentra en buen estado y mantenerlo para la ampliación ahorraría tiempo, dinero e incomodidades a la comunidad educativa. "Creamos que se tendría que considerar seriamente construir un edificio totalmente nuevo para colegio unificado, a otro solar (hay varias opciones), cerca de donde está actualmente el San Juan Bosco II". Para Rafael Montava, portavoz del PP, “se trata de casi 6.000.000 de euros donde ni los gastos de traslado, ni de acondicionamiento, ni de alquiler de aulas durante el tiempo de ejecución de la obra ni el equipamiento del nuevo centro escolar están contemplados. Haber votado sin tener claro hasta el último euro y la última posibilidad -que tampoco s-ha estudiado- es una total irresponsabilidad si velamos por el dinero público".