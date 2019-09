The examples populate this alert with dummy content

PRESSUPOST Cocentaina tanca el 2018 amb més de tres milions d'euros de romanent de tresoreria La regidora d'Hisenda, Mariona Carbonell, explica que consultarà amb els partits de l'oposició que fer amb aquesta quantitat sempre en inversions financerament sostenibles martes, 17 de septiembre de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (17/09/2019) L’Ajuntament de Cocentaina tanca l’exercici econòmic 2018 amb un romanent de tresoreria de 3 milions quatre cents mil euros. S’invertirà aquest superàvit acumulat en una sèrie de millores que poden efectuar-les l’equip de govern amb el permís de la resta dels partits i sempre que siguen inversions financerament sostenibles. Mariona Carbonell és la regidora d’hisenda de la Vila Comtal i recorda que ja són alguns anys els que el deute és zero i agraeix a l'anterior equip encapçalat per Marcos Castelló la seua faena. La regidora explica que han hagut d’esperar dos mesos per aprovar el romanent ja que l’Ajuntament es va quedar sense interventora i fins el 9 de setembre no es va incorporar de nou.