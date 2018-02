The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Cocentaina, tierra de ciclistas La cantera Botella de Cocentaina será el escenario del final de la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana viernes, 02 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/02/2018) Cocentaina será el escenario del final de la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana. La etapa comenzará en Orihuela y finalizará en Cocentaina en el alto de la cantera Botella después de un paso previo por la vila condal y tras haber recorrido 184 km que tiene la etapa. Hoy en Ser Deportivos hemos hablado de lo que será uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año en la comarca. La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, El concejal Saúl Botella y Vicente Belda, han sido nuestros invitados. No te pierdas todo lo que han dicho, consejos, datos, información útil y de interés. Todo lo relacionado con la etapa, en el programa de hoy.