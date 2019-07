Cocentaina tindrà dedicacions per 13 regidors amb el suport de PSOE, PP i Cs

El ple de l'ajuntament de Cocentaina ha aprovat amb 13 vots a favor (PSOE, PP i Ciudatans i 4 en contra (Col.lectiu 03820-Compromís i Esquerra Unida-Unides Podem) l'estructura de les dedicacions remunerades per a 13 regidors. A més de l'alcaldessa, tindran dedicació exclusiva dos regidors, amb un sou equivalent al 75% del salari de l'Alcaldessa.

Els regidors de l'equip de govern substituiran les indemnitzacions per assistències a Comissions informatives, Junta de govern i al Ple per una dedicació parcial al 25%. Així mateix i malgrat que l'oferta del grup municipal socialista era una altra més econòmica, el grup municipal dels populars i de ciutadans ha decidit optar per la mateixa fórmula, és a dir, substituir les indemnitzacions per assistència a Comissions i al Ple, a més d'assumir la gestió conjunta d'alguns projectes municipals.



La portaveu del grup municipal del PSOE, Mariona Carbonell, ha assegurat que amb la representant de Podem-EU i amb el grup Col·lectiu 03820-Compromís "no ha sigut possible arribar a cap acord en cap de les reunions que s'han fet, ja que demanaven que els 16 regidors i regidores de l'ajuntament cobraren una parcial del 25% i que l'alcaldessa tinguera la dedicació exclusiva, és a dir, tots volien tindre jornal sense assumir la gestió de cap projecte pel poble". Afegeix que el grup municipal socialista que governa l'Ajuntament creu necessari una mínima estructura política per a poder treballar dignament per a una millora en el servei i els projectes que duran endavant en benefici de les socarrades i socarrats. Els regidors delegats assumeixen responsabilitats tan grans com organitzar la Fira, traure un nou plec de gestió de recollida de la brossa o garantir la unificació del Bosco. "Feia 2 legislatures que a l'ajuntament de Cocentaina sols tenia dedicació exclusiva l'alcaldia, una situació que cap altre ajuntament de més de 10.000 habitants suportava, independentment del color polític que el governara".



El Col·lectiu 03820-Compromís ha qualificat el pacte de PSOE, PP i Ciutadans de "Junts pel jornal". Esquerra Unida – Unides Podem ha qualificat l'aliança de socialistes i conservadors com a "Pacte Anti botànic". El Col·lectiu 03820-Compromís ha lamentat el pacte entre PSOE, PP i Ciutadans per al repartiment de salaris i dedicacions exclusives a l'Ajuntament de Cocentaina "on hi haurà 13 dedicacions que sumaran més de 200.000 €. És a dir, tindran dedicació tots els regidors del PSOE, PP i Ciutadans".

Jordi Pla explica que el pacte ha estat "obscur i amb una manca de transparència absoluta. Ha entrat en l'últim moment al plenari, a través d'un despatx extraordinari, i sense informar-nos absolutament de res. Eixa és la seua forma de treballar: d'esquena a la gent i repartint-se sous entre ells". "No els uneix la ideologia, ni els interessos de Cocentaina ni la millora del nostre poble. L'únic que els interessa és la seua butxaca. És lamentable que pacten a l'esquena de la ciutadania i ho presenten in extremis. Han fet un sainet amb gens de gràcia per al nostre poble. Segons el portaveu del Col·lectiu 03820-Compromís, "Estepa pacta amb la dreta per a repartir-se els jornals. I el PP i Ciutadans s'obliden del ROM i s'agarren a la poltrona per a cobrar un sou".

La portaveu d'Esquerra Unida – Unides Podem, Eli Aleix, explica que "no ha rebut cap notificació de la proposta i s'ha assabentat en el plenari de la proposta". Aleix mostra la seua indignació per la sorpresa del pacte per a poder cobrar de PSOE, PP i Ciutadans. "Han fet un pacte per a cobrar, no per a treballar", remarca la portaveu d'esquerres. Aleix afirma que "estem davant del pacte anti Botànic i que el PSOE ha fet un pacte de govern amb la dreta. Un partit que se suposa que és progressista i que s'ompli la boca de parlar del Botànic s'ha escorat a la dreta i tot pels jornals".