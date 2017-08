The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Cocentaina toma el relevo de la Festa La Vila Condal presenta a la comarca sus fiestas de Moros y Cristianos jueves, 03 de agosto de 2017 El salón de plenos del Ayuntamiento de Cocentaina ha acogido este jueves el primero de los programas especiales que Radio Alcoy emite con motivo de sus fiestas en honor a Sant Hipólit. La localidad toma estos días el relevo de las poblaciones que organizan fiestas de Moros y Cristianos. Paco Aznar, conduce el programa Amagatalls de la Festa al que han asistido la alcaldesa Mireia Estepa, el presidente de la federación Junta de Fiestas, Hipòlit Agulló, el director del himno Rafael Mullor Grau y la autora del cartel anunciador Rosa Ribelles.