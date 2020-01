The examples populate this alert with dummy content

TURISME I MEDI AMBIENT Cocentaina treballa per a incorporar-se a la ruta EuroVelo Es tracta d'una xarxa de 15 rutes ciclistes de llarga distància que connecten tota Europa - És un dels temes que es va tractar en una reunió amb el subdirector general de mobilitat, Josep Gil martes, 21 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/01/2020) Cocentaina está treballant per a incorporar-se a la ruta EuroVelo. Es tracta d'una xarxa de 15 rutes ciclistes de llarga distància que connecten tota Europa, unes rutes que també poden utilitzar els caminants i que tenen una qualitat coordinada per la Federació Europea de Ciclistes. Aquest va ser el principal tema entre els que tractar en la reunió que l'alcaldessa Mireia Estepa i els regidors Eugenia Miguel, de Medi Ambient, i Iván Jover, de Turisme, van tindre amb el subdirector general de Mobilitat, Josep Gil. Amb la millor de la Via Verda es donarà a més una major dfusió a la riquesa natural de la zona i una major connexió entre els seus pobles.