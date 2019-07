The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONI Cocentaina ultima la restauració de Sant Hipòlit La restauradora Inma Ribelles du a terme els treballs de neteja de l'escultura del patró de la vila comtal que, en uns dies, presidirà els actes de les Festes al seu honor lunes, 15 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Cocentaina ultima la restauració de la imatge de Sant Hipòlit. La restauradora Inma Ribelles està realitzant la neteja de l’escultura que, des de feia dècades, no se li havia fet cap intervenció. "Des de 1941 no se li havia fet cap actuació, sols coses puntuals. La imatge estava prou deteriorada a causa del pas del temps, el fum i humetats així que estan netejant-la i creiem que tornarà a tindre el seu esplendor", explica Hipólit Agulló, president de la Junta de Festes de Cocentaina. Els locals parroquials de Santa María son l’escenari dels treballs de recuperació de la imatge que, en uns dies, presidirà les misses del novenari i, en agost, les jornades centrals de les Festes en honor al patró de la vila comtal.