Cocentaina valora en 1,3 milions les millores als polígons

L’Ajuntament de Cocentaina ha presentat la seua memòria on es recullen les principals accions a desenvolupar dins del projecte de millora dels polígons industrials del municipi. L'equip de Govern socialista ha determinat en aquest ambiciós pla que totes aquestes actuacions per mantenir i posar al dia els polígons tenen un valor aproximat de 1.300.000 euros. Aquest document serà remés ara a l'IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), l'òrgan autonòmic competent en matèria industrial.

Aquests treballs de millora afectaran diferents polígons contestans, com són Les Jovades, Sant Cristòfol i els Algars. En total, els metres quadrats de sòl industrial que es comprenen abasten el 1.000.000 metres cuadrats.

Aquesta detallada memòria ha estat elaborada pels mateixos tècnics de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Cocentaina, sempre a partir de les necessitats que s’han detectat prèviament. Les actuacions plantejades es centraran -bàsicament- en la millora de tots els serveis existents actualment als polígons, d'acord amb les necessitats actuals de les indústries que ja treballen al nostre poble, així com facilitar les infraestructures per a la implantació de noves indústries que puguen arribar a Cocentaina en un futur.

L'alcaldessa de l'Ajuntament de Cocentaina Mireia Estepa afirma que “aquest és un projecte que s'ha desenvolupat a instàncies de la Generalitat Valenciana. Considerem que serà molt beneficiós i -de fet- el tenim marcat com a prioritari per a l'equip de Govern socialista. Anys enrere la nostra població ha sigut menyspreada pels governs autonòmics del Partit Popular, tot i ser un fet constatable el potencial industrial que Cocentaina ha tingut i segueix tenint, malgrat les circumstàncies adverses que han afectat principalment a la indústria. Cocentaina té capacitat per acollir noves empreses, modernes i competitives, però també per a oferir a les que ja estan ací tots els instruments per seguir creixent al nostre entorn. Sempre que anem de la mà, com ara és el cas, de les administracions superiors com la Generalitat Valenciana”.