The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Cocentaina vibra con su patrona La Mareta saca a la calle a cientos de devotos-La Súplica centra la atención a la llegada del icono a Santa María jueves, 19 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/04/2018) Cocentaina ha vibrado de manera especial con el día grande de sus fiestas patronales. La Súplica, a cargo de Berta Castelló Rodas, ha centrado la atención a las puertas de Santa María en este 19 de abril. La joven suplicante no ha dudado en recitar los versos escritos en 1958 por el cronista Oficial de la Vila Condal Francesc Maiguez Canet, ante miles de contestanos. Tras la Súplica se ha desarrollado la ofrenda de flores. El icono de la Mareta ha llegado a Santa María en la Procesión del Traslado en el que han tomado parte los condes y el mosén, la directiva de la Pía Unión, la Colla Malpasset, Camareras y Mayordomos. Por la tarde, los actos se retoman a las 19,00 horas con la solemne procesión en que la patrona es acompañada en andas por la localidad.