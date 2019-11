The examples populate this alert with dummy content

SINDICATURA COMPTES Cocentaina y Planes no han rendido aún sus cuentas de 2018 Dos ayuntamientos de la comarca y tres mancomunidades tienen pendiente presentar ante la Sindicatura la Cuenta General, imprescincible para la obtención de ayudas y subvenciones de la Generalitat miércoles, 20 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/11/2019) Cocentaina y Planes son dos de los 78 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que figuran en el listado elaborado por la Sindicatura de Comptes de las localidades que no han presentado su Cuenta General de 2018. En esta situación están también las mancomunidades de la Font de la Pedra de Cocentaina, la de Serveis Socials de la Mariola de Muro y de la Foia de Castalla de Onil. Esta última tiene pendientes las cuentas desde 2016. La Cuenta General es el documento más importante sobre la contabilidad del municipio y fundamental para la solicitud de subvenciones. Por esta razón la Sindicatura de Comptes ha remitido los correspondientes requerimientos a los ayuntamientos y mancomunidades con este trámite por realizar y les insta a rendir la Cuenta General pendiente. Recuerda que mientras no cumplan con su obligación de rendir cuentas, no podrán percibir ayuda o subvención alguna de la Generalitat Valenciana.