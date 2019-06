The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL Cocentaina ya tiene equipo de gobierno Los ocho concejales socialistas cuentan con sus materias asignadas - Mariona Carbonell será este año concejal de Fira de Tots Sants, cargo que pasará en los tres siguientes a Eugenia Miguel sábado, 29 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (29/06/2019) Cocentaina ya tiene listo su gobierno. La alcaldesa Mireia Estepa ha dado a conocer el reparto de las concejalías para sus ocho ediles, a uno de la mayoría absoluta. Por ello Estepa tiene previsto gobernar sin pactos pero sin cerrar las puertas a futuros acuerdos. La alcaldesa Estepa ha explicado el reparto realizado atendiendo a la profesión o a las habilidades de sus concejales en las materias asignadas y se ha mostrado muy satisfecha por el equipo formado. La alcaldesa será también concejala de bienestar social y educación. La número 2, Mariona Carbonell, será la encargada de las concejalías de hacienda, obras y servicios, industria y la organización de la Fira de Tots Sants 2019. De 2020 hasta 2023 la Fira pasará a manos de Eugenia Miguel, número 3 de la lista que también será concejala de medio ambiente, sostenibilidad y urbanismo. Octavio Cerdá se ocupará de Fiestas de Moros y Cristianos y Deportes. Hoy con la Publicació, a partir de las 19 horas, estrenará su cargo. Toni Hernández será concejal de cementerio, pedanías, personal, seguridad ciudadana y empleo. Maite Valls estará al frente de participación ciudadana, sanidad, juventud, innovación, transparencia y comercio, junto a la nueva concejalía de Radio Cocentaina, coordinando el proceso de municipalización de la radio y la revista local. Por último, Paqui Ruiz se encargará de tradiciones, comercio, limpieza viaria y basura e Iván Jover de cultura, patrimonio, turismo y promoción lingüística.