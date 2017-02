The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Cocina de mercado Un grupo de alumnos Restauración del CIP FP Batoy presentan sus creaciones culinarias este viernes en el Mercat de Sant Roc jueves, 23 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (22/02/2017) Un grupo de 20 alumnos de segundo curso de Cocina del CIP FP Batoy presentan sus creaciones culinarias este viernes en el Mercat de Sant Roc. Participarán en un taller junto a su profesor Israel García. Por la mañana, adquirirán la materia necesaria para elaborar sus creaciones. José María Guarínos, vicedirector del CIP FP Batoy ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy que se trata de "tapas frías" que, a partir de las cinco de la tarde, servirán a los clientes que se acerquen al mercado. La iniciativa Vine a cuinar al mercat tiene un coste de 0,50 céntimos por una tapa y un quinto.