EDUCACIÓN Cocinando sinergias entre la formación profesional y el sector productivo El CIP FP Batoi organiza una jornada gastronómica, con la colaboración de Mutua Levante, para mostrar el trabajo de los alumnos de Restauración y Cocina jueves, 23 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El CIP FP Batoi ha estrenado un espacio de diálogo y colaboración con sectores productivos y representantes políticos con el objetivo de dar a conocer su oferta formativa y abrir la puerta a futuras sinergias con las empresas de la zona. Una acción que ha dado su primer paso con una jornada gastronómica, organizada por el centro y Mutua Levante y celebrada este jueves, en la que los alumnos de Restauración y Cocina han elaborado un menú, tras una formación con el cocinero Jorge Sanus del restaurante L’Amagatall de Tota, y que han compartido con los empresarios y representantes políticos en una comida. La jornada se ha iniciado con una charla divulgativa sobre la oferta educativa de Batoi y, posteriormente, en L’Assaig (el restaurante del centro) los participantes han saboreado las propuestas que los estudiantes han realizado con la ayuda de Sanus. Andrés Puig, director del CIP FP Batoi expresa que con esta jornada, “hemos visto un caso real donde la colaboración de nuestros alumnos con las empresas da un buen servicio”. La idea es “expandirlo al resto de ciclos” con el objetivo “de fomentar esa colaboración para mejorar la formación que ofrecemos a nuestros alumnos y que los empresarios detecten aquellas necesidades que tengan de formación”, asevera. Unas jornadas que han contado con el apoyo de Mutua Levante. Su director comercial, Jordi Tomás, señalaba que “abrimos un nuevo reto que es el de colaborar desde la base, con la formación. Si queremos ganar competitividad, sobre todo en el mundo empresarial, estamos convencidos en que la formación es el punto de partida”.