HOY POR HOY "Colaboramos en la formación del tejido industrial y cultural" La Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi acoge este jueves 5 y el lunes 9 de septiembre pruebas extraordinarias de acceso para adjudicar las plazas vacantes martes, 03 de septiembre de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (03/09/2019) La Escola d’Art i Superior de Disseny d'Alcoi acoge este jueves 5 y el próximo lunes 9 de septiembre pruebas extraordinarias de acceso para adjudicar las plazas vacantes en estudios superiores de diseño y ciclos medios. En Hoy por Hoy Alcoy Maribel Juan, vicedirectora del centro ha aportado en Hoy por Hoy detalles sobre las pruebas. La jefa de Estudios, Esther García, ha detallado la oferta formativa del centro. Ambas han coincidido en el hecho diferencial de la escuela que se centra en ser un espacio que forma a sus alumnos de manera cercana , con unas ratios más bajas que el resto de universidades. Agregan su aportación en la formación de los profesionales que se integran el tejido industrial y cultural de la comarca. La Escola d’Art ofrece ciclos medios Ilustración Grafica Publicitaria, Fotografía, Proyectos e Indumentaria y Superiores de Moda, Grafico, Interiores, Productos e Ilustración Aplicada al producto.