AITANA PER LA UTOPIA Colectivos culturales, ecologistas y pacifistas plantean una universidad popular en la antigua base militar La propuesta traza un centro docente público, laico y gratuito para las personas más desfavorecidas de los municipios de interior martes, 10 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/01/2017) Un colectivo encabezado por el Grupo Antimilitarista Tortuga, l'Ateneu Cultural El Panical y la Colla Ecologista La Carrasca, se ha unido, bajo el paraguas de Aitana per la utopia, para sacar adelante su lucha pacífica de convertir la antigua base militar de Aitana en un centro formativo. Una propuesta de universidad que tiene como objetivo favorecer la vertebración del territorio al acercar la educación pública, laica y, sobre todo, gratuita a las personas más desfavorecidas de los pueblos del interior. Los estudios de Agricultura y Filosofía son prioritarios para estos colectivos que apuestan por la educación en catalán y entre los que se encuentra un cuarto miembro: el Centre d'Estudis Les Valls de la Serrella. La propuesta de Aitana per la utopia, que plantea actividades asociadas a la formación del pueblo, ha llegado a manos del Ayuntamiento de Alcoleja, la Diputación de Alicante y el Ministerio de Defensa. Este último no contempla de momento la gestión pública de las instalaciones y condiciona a la subasta o, excepcionalmente, a la donación con condicionantes, el futuro uso de Aitana.