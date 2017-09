The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Col•lectiu Compromís reivindica que Cocentaina sea punto de entrada principal a la Mariola En una reunión mantenida con el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro, y el director-conservador del Parque Natural de Mariola, Salvador Palop, la formación propone crear un centro de información en el acceso al paraje desde Cocentaina jueves, 21 de septiembre de 2017 Representantes de Col·lectiu Compromís per Cocentaina han mantenido una reunión con el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro, y el director-conservador del Parque Natural de Mariola, Salvador Palop. Durante el encuentro, la coalición ha solicitado que Cocentaina se convierta en la entrada principal a Mariola, ya que es uno de los accesos más utilizados de acceso al paraje natural. El portavoz de Col·lectiu Compromís, Xavier Anduix, propone la creación de un punto de información desde el municipio. "Desde Cocentaina se ofrece al parque un espacio para poder colocar un centro de información ya que la sierra de Mariola tiene muchas visitas y este municipio es una de las puertas". Entre los temas tratados, destaca la recuperación de la segunda brigada del parque natural de Mariola, que el anterior gobierno autonómico eliminó y que la formación reivindica. En la reunión Col·lectiu Compromís insistió en la necesidad de mejorar la senda que va desde Santa Bárbara al castillo, un asunto pendiente, tal y como ha expuesto la coalición.