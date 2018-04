Col.lectiu insisteix en l'elaboració d'un Pla Director de la Muralla

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/04/2018)

El Col·lectiu 03820-Compromís ha mostrat públicament el seu desencontre amb la forma de treballar de l’equip de govern després de comprovar com s’ha portat a terme la demolició de les vivendes del carrer Dolors 15 i 17. Segons ha tret a la llum la coalició contestana, no s’ha portat a terme un seguiment arqueològic durant la demolició de les vivendes que, cal recordar, estaven adossades a la muralla.

Segons el seu regidor, Xavier Anduix, “és un exemple més de la forma de treballar de l’equip de govern. Anar a “salt de mata” i el més perillós: podria haver suposat un greu atemptat al patrimoni del poble de Cocentaina. Já en són moltes les ocasions on s’actua sense cap sensibilitat ni mirament amb els valors històrics del nostre poble’”.

Anduix explica que la Conselleria instava a l’Ajuntament a que “en cas d’aparició de restes arqueològiques s’haurà de detindre qualsevol actuació que puga afectar el substrat arqueològic”. El portaveu de la coalició a l’Ajuntament també recorda que els informes de Conselleria remarcaven que “el tècnic podrà prohibir l’ús d’aquelles màquines o ferramentes que no reunisquen condicions per a la seua utilització”.

A més a més, la tècnica de patrimoni no estava present a la demolició de les vivendes, tal i com requerien els informes de Conselleria, per permisos especials i els responsables municipals no van comunicar cap informació a la tècnic. Per tant, no es va actuar amb el procediment adequat que requeria la Conselleria de Cultura.

Des del Col·lectiu-Compromís, lamenten la forma de gestionar de l’equip de govern i reclamen des de fa anys l’elaboració d’un Pla Director de la Muralla.

“Portem tota la legislatura reivindicant un Pla Director de la Muralla i al novembre del 2016 vam presentar una moció al plenari que va ser aprovada. El temps va passant i a dia de hui encara no s’ha fet absolutament res al respecte. És fonamental un Pla Director per saber com s’ha de protegir, posar en valor i actuar amb l’entorn de la muralla”, ha remarcat Anduix.