The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Col.lectiu proposa que hi haja participació al nou contracte de la brossa La coalició demana que l’Ajuntament pose els mecanismes necessaris perquè la ciutadania participe en la redacció del plec de condicions del futur contracte de neteja viària i recollida lunes, 18 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (18/09/2017) El Col·lectiu 03820-Compromís a través del seu portaveu a l’Ajuntament, Xavi Anduix, ha proposat que la ciutadania tinga l’oportunitat de participar en la redacció del nou plec de condicions per al contracte de neteja viària, recollida de la brossa i manteniment del clavegueram. Segons afirma Anduix, “estem parlant del major contracte de l’Ajuntament i d’una activitat que afecta a totes les famílies de Cocentaina”. Anduix explica que “la neteja i la recollida de la brossa és un tema que afecta a tots els contestans i a la seua qualitat de vida. A banda, aquest contracte és el més important per a Cocentaina i per això proposem que la ciutadania tinga veu en la redacció del plec de condicions que marcarà tot allò que haurà de fer i complir l’empresa que s’encarregue d’aquest servei”. “En un tema d’aquesta envergadura, des del Col·lectiu-Compromís defensem que hi haja procediments de participació ciutadana en la redacció del plec de condicions. S’hauria d’escoltar als comerciants, als ecologistes, als empresaris, a l’associació de veïns, a entitats de persones amb diversitat funcional, a associacions de persones majors i a la ciutadania en general; per escoltar les seues idees i les seues inquietuds”, ha conclós Anduix.