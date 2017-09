The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Color Road, la fiesta para todos El próximo 30 de septiembre se celebra en Alcoy esta peculiar carrera – Desde cafetería Casablanca te contamos todos los detalles miércoles, 20 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/09/2017) Color Road es una carrera llena de color y diversión para toda la familia. El Próximo 30 de septiembre tendrá lugar en Alcoy esta peculiar carrera por la avenida de la Hispanidad y donde se prolongará la fiesta por la plaza Al – Azraq con la gran fiesta organizada por los 40 Principales Alcoy ( 96.3 fm). Desde las 17.00 horas comenzará una serie de actividades pensadas para toda la familia. A partir de las 19.00 horas será la carrera que culminará con la música de los 40 Principales. Todo un espectáculo de mucho color del que te contamos todos los detalles en Ser Deportivos, desde la cafetería Casablanca en la c/ Isabel II , 20 . Punto de inscripción. En el programa han estado el concejal de Deportes Alberto Belda, la concejal de Juventud María Baca, uno de los organizadores, Javi López y el gerente de la cafetería Casablanca Gilberto Molina. Además hemos contado con el testimonio de Dj Nono , experto en este tipo de fiestas que nos ha explicado lo que nos encontraremos en ella.