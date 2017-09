The examples populate this alert with dummy content

COLOR ROAD Color y la diversión a caudales Tremendo éxito de participación con más de 1500 participantes en la primera edición del Color Road en Alcoy – Dj, Sergio Miró dirige la fiesta de los 40 Principales Alcoy sábado, 30 de septiembre de 2017 Éxito total en la inscripción. 1.600 participantes han llenado las calles del a zona norte de color y de diversión con el Color Road y la fiesta de los 40 Principales Alcoy ( 96.3 fm) . Los corredores han disfrutado de una tarde lúdica y deportiva en lo que se ha conjugado el deporte, la música y el ocio para toda la familia. Primera edición que se salda con un gran ambiente y que hace que la organización ya piense en volver a repetir el evento. Este vídeo que ha realizado Radio Alcoy es un ejemplo de lo que ha pasado en el barrio de la Zona Norte de Alcoy.