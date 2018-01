The examples populate this alert with dummy content

ESPAI ÀGORA Com es gestiona el talent? Macarena Florencio analitza com les persones poden potenciar les seues capacitats per aportar valor jueves, 11 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (10/01/2018) Què és el talent? I com el podem gestionar des del punt de vista personal i professional? A aquestes preguntes dona resposta la psicòloga i orientadora laboral Macarena Florencio, que seu a la Taula d'experts de l'Espai Àgora de RADIO ALCOY. Segons afirma, el talent personal aporta valor a les empreses.