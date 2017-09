The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Com es presenta la temporada d'esclata-sangs? L'expert Antoni Belda adverteix que la falta de pluges i les altes temperatures de setembre no auguren una bona campanya sábado, 30 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (29/09/2017) Antoni Belda, professor de la Universitat d'Alacant i expert en micologia de RADIO ALCOY, analitza les perspectives de la temporada d'esclata-sangs. Amb les condicions actuals, afirma, la campanya no serà bona, doncs la falta de pluges i, especialment, les altes temperatures de setembre, no afavoreixen la proliferació de fongs. "Va ploure localment durant el mes d'agost, però la humitat no s'ha conservat i el bosc està molt sec", explica. Belda ofereix una xerrada aquest diumente, a les 11 hores, al Parc Natural de la Font Roja.