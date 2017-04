The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Com es va formar el barranc del Sinc? El professor Enrique Moltó explica els moviments tectònics que van originar un dels símbols d'Alcoi, envoltat també de místiques llegendes sábado, 29 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (28/04/2017) El barranc del Sinc s'ha convertit en una de les imatges més representatives d'Alcoi. El professor Enrique Moltó explica des d'un punt de vista científic com es va produir la seua formació. També relata Moltó les diferents llegendes emprades al llarg de la història per tal d'explicar la creació d'aquest espai natural.