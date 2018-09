The examples populate this alert with dummy content

PLANIFICACIÓN Comarcas Centrales pide revisar con Ábalos la agenda de infraestructuras El consorcio reclama una reunión con el ministro para reivindicar carreteras y trenes viernes, 21 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Consorcio de las Comarcas Centrales va a solicitar una reunión con el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, para revisar la agenda de infraestructuras. La junta general del consorcio ha acordado pedir el encuentro con el ministro para exponerle las necesidades y reivindicaciones en infraestructuras: la liberalización de la autopista AP7 y sus conexiones, la finalización de la autovía a Gandia y la modernización de las líneas férreas Alcoy-Xàtiva y Gandia-Denia. Josep Antoni Albert, vicepresidente del consorcio, ha explicado a RADIO ALCOY que el consorcio prevé tener sobre la mesa antes de final de año el estudio previo del Plan de Acción Territorial de las Comarcas Centrales que está elaborando la Generalitat Valenciana. El plan, el único de la Comunidad que afecta a dos provincias, marcará medidas en materia de empleo, infraestructuras y desarrollo del territorio.