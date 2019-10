The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓ MUNICIPAL Comença la negociació del pressupost de Muro El govern de coalició inicia la propera setmana les reunions entre els grups polítics per donar-los a conèixer l’esborrany amb l’objectiu d'aprovar el document al llarg del mes de novembre miércoles, 30 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (30/10/2019) El primer encontre cap a l’aprovació del pressupost 2020 de l'Ajuntament de Muro s’ha fixat dilluns 4 de novembre amb els regidors del equip de govern, per a plantejar-los l’esborrany del pressupost. Amb majoria absoluta de regidors, el govern local que confia en vorer aprovat el pressupost per part del plenari a mitjan de novembre. Abans de passar per les pertinents comissions informatives es presentarà als grups de l’oposició. El portaveu de Compromís, Vicent Molina, anuncia que el seu grup plantejarà les seves propostes "per a que puguen ser incorporades" al document. L’Ajuntament de Muro ha estat prorrogant els seus conters des de 2018. Eixe any el pressupost municipal, de 6,2 milions d’euros, va créixer un 6% respecte a l’anterior.