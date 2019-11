The examples populate this alert with dummy content

INSTALACIONS Comença la reforma integral de la piscina municipal de Muro Les obres pressupostades en vora 300.000 euros les finança la Diputació d'Alacant lunes, 04 de noviembre de 2019 Muro afronta la reforma de la piscina municipal, per tindre-la a punt per a la propera temporada de bany. Les obres consistiran en una ampliació i rehabilitació de la zona d'oci i esbarjo, l'actuació integral en els gots de la piscina, on s'anul·laran les actuals pèrdues d'aigua i l'adequació de la instal·lació mecànica amb filtres, bombes. També es durà a terme l'ampliació de la cambra de màquines. També està prevista la unió de la piscina mitjana amb la xicoteta. Els actuals vestidors es veuran sotmesos a una rehabilitació. Kike Pascual, regidor d'Esports a Muro, explica que "després d'uns trenta anys ja era el moment adequat per a fer la reforma integral de la piscina, ja que els que hem estat en els últims anys gestionant-la sabem de les tremendes dificultats que costava cada any preparar-la i posar-la en funcionament , donat el profund deteriorament que presentava". Les obres es finançaran amb l'aportació de la Diputació d'Alacant valorada en 291.597 euros.