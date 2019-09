The examples populate this alert with dummy content

ARREL “Comencem amb molta il·lusió i energies renovades perquè la Mancomunitat continue creixent” El nou president de la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat, Blas Calbo, destaca que el polígon mancomunat és un dels projectes prioritaris d’aquesta legislatura miércoles, 25 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (25/09/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (25/09/2019) El nou president de la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat, Blas Calbo, ha estat en Arrel per contar-los com afronta aquesta nova etapa i quins son els projectes que té en marxa l’òrgan supramunicipal. Senderisme entre Munyantes també ha sonat a l’edició d’Arrel. Hem parlat amb Toni Cloquell, alcalde d’Alfafara, perquè els contara com va ser l’excursió al Cabeço de Mariola, amb la que es va encetar aquest cicle per promocionar el patrimoni nartural del municipis de la Mancomunitat. I, per acabar, hem fet un repàs a les activitats previstes a l’agenda comarcal d’aquesta última setmana de setembre.