INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES Comencen les obres del Bracal El director general d'Infraestructures Educatives, Víctor García, s'ha reunit amb la comunitat educativa i representants de l'Ajuntament per a explicar-los l'inici d'aquesta intervenció esperada més d'una dècada lunes, 23 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (23/09/2019) Educació inicia les obres del col·legi El Bracal de Muro dies després de la signatura de l’acta de replanteig, que va arribar el 2 de setembre. El Director General d’Infraestructures Educatives, Victor García, es va reunir recentment amb la comunitat educativa i els representants de l’Ajuntament. García, en l’encontre celebrat el passat divendres a Muro, va traslladar a la dirección i l’AMPA del centre educatiu i al govern local com evoluciona l’inici de la construcció d’aquest edifici, esperat des de fa 11 anys. El director general es va comprometre amb la delegació municipal i educativa que els mantindrien informats el proper any que es el termini d’execució de l'obra, 13 mesos, sobre com va tot. Les obres tenen una inversió de 5 milions d’euros.