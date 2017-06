The examples populate this alert with dummy content

HOSTELERÍA Comerciantes y Ayuntamiento crean la Ruta del Tapeo La campaña, que arranca hoy y se prolonga hasta el 30 de julio, implica a 270 comercios y a 21 bares y restaurantes. jueves, 29 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/06/2017) Aceca y la Federación de Comercio se han unido para crear la Ruta del Tapeo. La campaña, que arranca hoy y se prolonga hasta el 30 de julio, implica a 270 comercios y a 21 bares y restaurantes. Los comercios participantes ofrecerán tarjetas para que los clientes puedan consumir una tapa y bebida por 2 euros. Cada consumición representará un cuño en la tarjeta. Cuando el cliente reúna tres de esos cuños, tendrá derecho a participar en un sorteo de cuatro cenas para dos personas en cualquiera de los 21 establecimientos hosteleros implicados. Tanto el presidente de Aceca, Rafael Pérez, como el de Alcoy Comercial, Paco Moltó, no dudan de que esta campaña va a tener una importante repercusión. "Será la mejor, la más efectiva", coinciden. La campaña está apoyada por el Ayuntamiento. La concejal de Comercio, Vanessa Moltó, alaba la unión de las entidades comerciales y su capacidad para incluir a la hostelería. "Agradecer el trabajo conjunto de Aceca y Federación, sobre todo". Los clientes dispondrán de un mapa para conocer la ubicación de todos los comercios y bares que participan en esta Ruta del Tapeo de Alcoy.