INVERSIÓN Comercio asume la recuperación del Centro La concejalía cuatriplica su presupuesto por la partida para promover medidas que reactiven el barrio sábado, 17 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/12/2016) El área de Comercio del Ayuntamiento de Alcoy va a pilotar la recuperación del Centro a través de la aplicación de las medidas que defina la mesa formada por políticos, vecinos, comerciantes y el campus de Alcoy para reactivar el barrio. A su cargo estará la partida de 250.000 euros anunciada el pasado 2 de diciembre por el alcalde, Antonio Francés, para poner en marcha esas actuaciones. Esta inyección económica dispara en un 367% el presupuesto asignado a la concejal delegada, Vanessa Moltó. La distribución del cuarto de millón de euros que el Ayuntamiento consigna para el Centro la asignará la Mesa del Centro, recientemente constituida. La intención es consensuar entre todos los agentes implicados las intervenciones que permitan revitalizar el casco antiguo. Aparte de los fondos para el Centro, el presupuesto de la Concejalía de Comercio aumenta a 20.000 euros la partida destinada a subvencionar actividades de asociaciones de la ciudad, que deberán competir entre ellas para acceder a las ayudas. A esta cantidad se añaden 30.000 euros para actividades de dinamización, como ferias o eventos en la calle. En 2017 la concejalía prevé seguir con el desarrollo del Plan de Acción Comercial, dotado con 50.000 euros. El destino de esa cantidad lo decidirá una comisión formada por partidos, asociaciones comerciales, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento. El Gobierno también destaca la partida de 29.600 euros para la gestión del mercadillo de Batoy, 13.000 euros para subvenciones a mercadillos municipales y 2.750 para la oficina de la red AFIC.