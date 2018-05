The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Comercio comprometido con el reciclaje El grupo Nudisco firma un convenio con Acteco para gestionar y tratar residuos en 40 puntos de venta viernes, 18 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El grupo Nudisco, presidido por el alcoyano Miguel Ángel Alcaraz, ha firmado un convenio con Acteco para mejorar la gestión de los residuos que generan sus establecimientos comerciales. Implatará un nuevo sistema de recogida, selección y tratamiento de residuos en más de 40 puntos de venta, según ha explicado la compañía a través de un comunicado. La “apuesta” por la economía circular se sustenta en el convenio firmado este jueves, Día Mundial del Reciclaje. El nuevo sistema se aplicará en la red de supermercados Economy Cash, Vidal Tiendas Supermercados y Kuups Supermercados tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia y Tarragona. El acuerdo, según señala la empresa, persigue el reciclado de todos sus productos para conseguir un “vertido cero”. La alicantina Acteco se responsabilizará de la gestión de la totalidad de residuos, peligros y no peligrosos, así como el asesoramiento en materia medioambiental para el seguimiento y aplicación de nuevas exigencias legislativas. Nudisco apunta que, con este acuerdo, se anticipa a las exigencias de la Unión Europea en materia de economía circular. La empresa tiene en marcha “políticas de adaptación” para conseguir el reciclado de sus residuos y consecución del vertido cero en todas sus instalaciones en el año 2020. Nudisco resalta que Acteco haya valorado al grupo para desarrollar su línea de “colaboración y oferta de servicio” a las principales “empresas líderes en cada uno de sus sectores” a escala nacional, en las que implanta “mejores políticas de gestión de sus residuos”.