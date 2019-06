The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Comida solidaria en los Guzmanes de la Asociación de Enfermos de ELA Tendrá lugar este sábado 15 de junio - Hablamos en Radio Alcoy con la auxiliar de actividades de respiro para enfermos y familiares, Paqui Arnau martes, 11 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (11/06/2019) La Asociación Valenciana de Enfermos de ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, ADELA-CV, tendrá este sábado a partir de las 14 horas una comida solidaria en el restaurante de la filà Guzmanes en una iniciativa de su restaurador David Gonzálvez, junto a la concejalía de Políticas Sociales y la propia entidad ADELA. Serán 20 euros para los adultos y 5 para los niños sin que falte un castillo hinchable para ellos. Con este precio irá incluido el donativo para la asociación. En Radio Alcoy hemos hablado con la auxiliar de actividades de respiro para enfermos y familiares de ELA en la Comunidad Valenciana, Paqui Arnau, quien a su vez explica detalles sobre el funcionamiento de esta entidad y de sus actividades en Alcoy de apoyo a los enfermos y sus familiares.