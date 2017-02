The examples populate this alert with dummy content

CASCO HISTÓRICO Comienza el acondicionado en la Verge María para el traslado de los juzgados El Ayuntamiento acomete las demandas de los trabajadores para mejorar el acceso de usuarios martes, 14 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/02/2017) El traslado de los Juzgados de Alcoy en las nuevas instalaciones situadas en la placeta de la Verge Maria avanza con el inicio de las obras de acondicionado de la zona. El Ayuntamiento ha intensificado las tareas para dejar el espacio en las mejores condiciones posibles. Entre estos trabajos destacan las demandas solicitadas por los trabajadores al alcalde, Toni Francés, que ya están ejecutándose en su totalidad. Las Concejalías de Obras, Seguridad, Movilidad y Patrimonio Municipal han trabajado intensamente en las últimas semanas para facilitar, en la parte que correspondía al Ayuntamiento, la puesta en marcha de los nuevos juzgados de Alcoy. Entre las mejoras cometidos destacan, por un lado, tareas de la Brigada de Obras en el edificio con aspectos como la iluminación o pequeñas necesidades. Y por otro, las demandas que los propios trabajadores habían pedido al alcalde Toni Francés. Estas mejoras eran la señalización del aparcamiento para los trabajadores, más vigilancia y seguridad, y acceso en transporte público. La señalización del aparcamiento está en marcha y comenzará a ejecutarse a partir de mañana martes. Igualmente, se asfaltará también una parte del aparcamiento que no se acabó en su momento. Otra de las demandas tanto de los trabajadores como de la ciudadanía en general era que se pudiera acceder al recinto en transporte público. El Ayuntamiento ha comprado un microbús que puede acceder por las calles más estrechas, con el que ya se han estado realizando pruebas para diferentes barrios de la ciudad en las últimas semanas, y que facilitaría la llegada de los usuarios a los nuevos juzgados. En estos momentos, se está últimamente la ruta con la empresa adjudicataria gracias a la experiencia de las últimas semanas. Por la parte de la seguridad, las cámaras de vigilancia de los nuevos juzgados ya están operativas, se trata de un total de 6 aparatos, tres interiores y tres exteriores que ya está en funcionamiento y que servirán para mejorar la vigilancia y seguridad del nuevo edificio, sus trabajadores y la ciudadanía en general. Conjuntamente, la policía municipal también aumentará las tareas de vigilancia y control de esta parte del casco histórico de la ciudad. El alcalde, Toni Francés, explica que "desde el Ayuntamiento siempre hemos considerado prioritaria la solución de los juzgados y, por eso hemos trabajado de la mano de Conselleria para solucionar los graves problemas que existían en la Plaza Al-Azraq y al mismo tiempo, dar una solución razonable a un palacio fantasma pagado con dinero de todos los alcoyanos. Los nuevos juzgados van a suponer un cambio importante en el barrio del centro de la ciudad. Tras más de una década, Alcoy y la comarca tendrá un edificio nuevo para prestar uno de los servicios públicos más importantes que tenemos, la justicia".