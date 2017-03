The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2017 Comienza Alcoi Fester Radio Alcoy pone en marcha el reloj para las próximas fiestas con el inicio del concurso radiofónico y divulgativo de la cultura en torno a los Moros y Cristianos sábado, 04 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (03/03/2017) La edición número 29 del conrcurso radiofónico Alcoi Fester comienza este domingo 5 de marzo. Desde las 12 del mediodía Radio Alcoy ofrece a sus oyentes la oportunidad de conocer los distintos aspectos y cultura de las fiesta de Moros y Cristianos y participar directamente desde su domicilio con una simple llamada telefónica. A lo largo de 5 domingos consecutivos se formularán las preguntas que dén con los ganadores de los premios Nirvel, dotado con 1.500 euros, Tu Tete, mudanzas y transporte, guardamuebles y trasteros, dotado con 1.000 euros y Castillo de Fiestas de plata de Joyería Luís Jesús. Cada semana se realizarán dos preguntas dotadas con 60 euros a los acertantes de Per Alcoi i per Sant Jordi. El premio a la fidelidad del concursante, mediante sorteo semanal, lo otorga Radio Alcoy. Una de las preguntas formuladas tendrá un regalo de Joyería Luis Jesús y todos los domingos el Trabucazo Musical Cardona de 40 euros, tendrá una valoración de 3 puntos para el concurso. El día de la final, en la filà Aragoneses la de Sant Jordiet 2017, el trabucazo estará dirigido al público presente. Por los estudios de Radio Alcoy pasarán los cargos de las fiestas 2017 para vivir en directo el concurso y comentar sus inquietudes a poco más de un mes vista del inicio de las fiestas.