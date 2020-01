The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Comienza la ampliación del puente en la carretera a Penella Conselleria de Obras Públicas ha cortado el vial a la altura de la Venta Nadal - El plazo máximo es de tres meses y el presupuesto de 400.000 euros martes, 07 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Obras Públicas ha iniciado la reparación y ampliación de puente de la CV-70 en el término municipal de Cocentaina en la carretera a Penella a la altura de la Venta Nadal. La Generalitat invertirá en esta intervención 400.000 euros. La carretera estará cortada desde el 7 de enero hasta que finalicen las obras. El plazo establecido es de menos de tres meses. El objetivo de estas obras es mejorar la seguridad vial de este tramo por donde pasan 812 vehículos al día. Se actuará sobre su estructura en la que existen filtraciones del tablero con partes desplazadas y hundidas tras épocas de lluvias abundantes. Además de reparar la infraestructura también se eliminará un punto estrecho de la calzada y para ello se reconstruirán los muros del pontón de hormigón armado en ambos márgenes y se colocarán pretiles de seguridad.