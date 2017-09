The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Comienza el asfaltado del acceso al Santiago Payá La duración estimada de estos trabajos es de 7 semanas-La mejora forma parte de la puesta a punto de polígonos sábado, 09 de septiembre de 2017 Las actuaciones de mejora sobre el vial de acceso al polígono Santiago Payá, que comenzaron el 31 de julio, han comenzado el asfaltado. La duración estimada de estos trabajos es de 7 semanas. Los semáforos entre el Camí de La Murtera y el Colegio Santa Anna permanecerán instalados hasta la finalización de las obras. El Ayuntamiento recomienda a los camiones que llegan por la calle Alicante hagan uso del vial de acceso. Las han transcurrido sin ningún incidente y que las fechas para desarrollarlas fueron consensuadas con los empresarios de la zona y puestas en conocimiento de toda la ciudadanía. La mejora del polígono Santiago Payà se está llevando a cabo gracias a una inversión de 3 millones de euros para la puesta a punto de los polígonos industriales de la ciudad. De esta cuantía, dos millones provienen de una subvención de la Consellería de Economía Sostenible y un millón ha sido aportado por el Ayuntamiento de Alcoy. La empresa que lleva adelante el proyecto es la que presentó la mejor oferta: Mediterráneo de Obras y Asfaltos S.L. con un importe de 111.110 euros más 23.333,10 euros de IVA.