Comienza la carrera por el bastón de mando

escúchalo en AUDIO La tertulia (03/10/2018)

La carrera por hacerse con la alcaldía ha comenzado con la proclamación oficial del primer candidato. El PSOE ha sido el primer partido en dar a conocer a su cabeza de lista, cuestión que ha pillado con el pie cambiado al resto de grupos políticos.

En la Tertulia de Radio Alcoy la oposición, lejos de aclarar el nombre de sus alcaldables o la fecha de su proclamación, ha criticado la precipitación con la que el PSOE lo ha hecho oficial. Para la portavoz de Guanyar, Estefanía Blanes, no es de recibo que Francés no cumpla su compromiso de no prolongar su mandato más allá de 2 legislaturas. "Los compromisos están para cumplirse y el proyecto lo puede seguir este partido socialista u otro partido renovado". La rectificación de Francés también la ha criticado Rafael Miró, del PP, quien ha avanzado que aunque los conservadores aun no ha escogido a su candidato, llegado el momento no descarta volver a presentarse o ceder el puesto a otro. "Si otra persona reune mejores condiciones no encontrará en mí obstaculo alguno". El portavoz de Ciudadanos, Jordi Sedano, ha puesto el acento en la precipitación de los socialistas. Para el ex alcalde, que ha reiterado su intención de no presentarse, la fecha idónea es entre diciembre y enero. Quien no repetirá candidato es Compromís. Los nacionalistas celebran asamblea local este viernes para recoger propuestas dentro del proceso de primarias. La asamblea es a las 8 en el Casal Ovidi Montllor.