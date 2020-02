The examples populate this alert with dummy content

HISTORIA Y PATRIMONIO Comienza el ciclo de excursiones 'Voltant Alcoi' La primera de las citas será el domingo 23 a partir de las 9,30 horas y llevará por título Espais urbans de la Guerra Civil y contará como guías con los historiadores Àngel Beneito y Francesc X Blay - Pedro Juan Parra estuvo en Radio Alcoy explicando la programación viernes, 21 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/02/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (19/02/2020) La octava edición de 10 excusions voltant Alcoi se iniciará este domingo 23 de febrero a partir de las 9,30 horas con la cita que lleva por nombre Espais Urbans de la Guerra Civil que partirá de la Plaza de España y que contará como guias con los historiadores Francesc X Blay y Àngel Beneito. Otro historiador, Pedro Juan Parra, poco antes de dejar de ser presidente del CAEHA y dar el relevo a Elisa Beneyto, estuvo en Radio Alcoy explicando esta ruta y las nueve restantes que tendrán lugar a lo largo de este 2020 con las novedades de dos de ellas que tendrán a jóvenes historiadores como guías, Álvaro Verdú en una y Jordi Ortiz, Sergio Pastor e Inés Vicens en otra.