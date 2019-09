The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Comienza el curso escolar con una caída de la matrícula del 1,3% Respecto a hace un año el departamento de Educación ha contabilizado 919 vacantes en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato lunes, 09 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/09/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (09/09/2019) El curso escolar 2019-20 ha comenzado para 9.082 alumnos matriculados desde Infantil a Bachillerato. El curso arranca con 919 vacantes y con una caída de la matrícula de 1,3%, en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. La etapa más numerosa en alumnos es la de Primaria, con 3.704 matriculados y 306 plazas libres. Le sigue secundaria con 2.007 alumnos y 248 vacantes. En Infantil este curso se han matriculado 1.557 en la etapa de 3 a 5 años y comienzan su escolarización 364 de 0 a dos años, según datos del Departamento de Educación que encabeza Alberto Belda. En Hoy por Hoy Alcoy, el concejal de Educación ha explicado que con la incorporación de los alumnos de Ciclos Formativos, Formación Profesiona, Escola d’Art, Conservatorio, Bellas Artes, Escola Oficial de Idiomas y UPV y UA serán 15.000 los estudiantes en la ciudad. El arranque escolar ha estado condicionado por las obras de vial ciclopeatonal y que han obligado a trasladar la entrada de las Paúlas por la parte inferior del centro, cambios que se mantendrán hasta final de mes.