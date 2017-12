The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Comienza la instalación de 180 bolardos en el puente de San Jorge Los trabajos, que se prolongan dos fines de semana, implican el corte de uno de los dos carriles sábado, 16 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado los trabajos de instalación de los bolardos de protección de las aceras del puente de San Jorge. Los operarios van a colocar durante dos fines de semana 180 pilones. Este fin de semana quedarán instalados los de acera izquierda en dirección a la zona Centro. El viernes 22 y el sábado 23 la actuación se traslada a la otra acera. Los trabajos implican el cierre provisional de uno de los carriles y una de las dos aceras. Para aligerar los problemas de tráfico, el Ayuntamiento ha dispuesto que el autobús sea gratuito los sábados. Estos trabajos completan la rehabilitación de la plataforma y las aceras del puente, desarrollada el pasado verano. La instalación de los bolardos la exigió la Delegación del Gobierno tras los atentados terroristas de Barcelona. La intención inicial del Gobierno era dejar las aceras sin protección alguna. Finalmente los peatones estarán protegidos por 180 elementos. El concejal de Obras, Jordi Martínez, explica que después de Navidad estos elementos quedarán iluminadas con placas de metacrilato.