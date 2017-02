The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2017 Comienza el montaje de la enramada de fiestas Una vez completa la instalación de las luces, a lo largo de 1.800 metros metros de calle, los operarios municipales iniciarán la plantà del castillo martes, 21 de febrero de 2017 La brigada municipal de obras ha aprovechado las horas con menos tráfico de la pasada noche en la plaza de España para comenzar a instalar la enramada de fiestas. El montaje de la iluminación especial de los Moros y Cristianos se prolongará entre dos y tres semanas. El diseño de actual enramada data de 1985 y está compuesta por 140 tramos y 30.000 bombillas. Una vez completa su instalación, a lo largo de 1.800 metros metros de calle, los operarios municipales iniciarán la plantà del castillo de fiestas. De esta manera quedará definido el principal escenario de las fiestas en La Bandeja. El primer acto del calendario oficial de las fiestas en la plaza de España tendrá lugar el próximo 1 de abril, con el descubrimiento del cartel de fiestas.