CD ALCOYANO Comienza el noveno proyecto Juan Serrano Con quince jugadores del primer equipo, diez jugadores a prueba y varios por llegar – 18 años después, Aparicio vuelve a dirigir al Alcoyano lunes, 10 de julio de 2017 El Alcoyano cuenta con quince jugadores con ficha del primer equipo: El portero Miguel Bañuz, ha renovado estos días y seguirá como blanquiazul, además, Barreda, Fuentes, Pau Bosch, Álvaro García, López Silva, José García, Antonio Navarro, David Torres, Gato, Mariano Sanz y los recién llegados,Ribelles (Atlético Levante), Roberto Alarcón ( Real Murcia) y Kilian Morante (Elche Ilicitano).A estos se suma Tomás Ruso que está en proceso de recuperación. Además el club le ha dado la oportunidad a diez jugadores de la cantera, entre Alcoyano B y Alcoyano juvenil, que son: Joan Francés, Miguel Aracil, Iván, Juan Víctor, Roque, Erik, Adrián Lucas, Alejandro, Javi, Dalmagro. En cuanto al cuerpo técnico se estrena Raúl Fabra, que es el hombre de confianza de Toni Aparicio y que será el segundo entrenador. Como Preparador físico estárá Alberto Jabaloyes, procedente de La Roda, auqneu también ha estado en Ontinyent, Jove Español o San Vicente, es de Elche y tiene 28 años. Y Ayunado al preparador y como readaptador está el alcoyano Juanjo Martínez, la temporada pasada entrenó al Contestano y ahora formará parte del cuerpo técnico del Alcoyano. Tan sólo faltaría un entrenador de porteros.